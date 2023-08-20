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Уважно стежать за ситуацією: США закликали Китай припинити тиск на Тайвань

20 серпня 2023 02:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Уважно стежать за ситуацією: США закликали Китай припинити тиск на Тайвань
Бронетехніка і військові Тайваню. Фото: Flickr
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

США закликали Китай припинити тиск на Тайвань після того, як Пекін розпочав військові навчання поблизу острова. В регіоні зосереджено значні сили китайських ВМС і ВПС.

Про це повідомляє Reuters.

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Представник Державного департаменту США заявив виданню, що Америка закликає Китай розпочати змістовний діалог з Тайванем.

"США продовжуватимуть уважно стежити за навчаннями", — сказав він.

Нагадаємо, літаки армії Китаю вкотре перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Це порушення фактичного кордону між КНР та Китайською республікою (Тайванем) стало наймасштабнішим із квітня.

Нагадаємо, що на початку червня китайський військовий корабель майже зіштовхнувся з есмінцем США в Тайванській протоці. 

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