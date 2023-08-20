Уважно стежать за ситуацією: США закликали Китай припинити тиск на Тайвань

Бронетехніка і військові Тайваню. Фото: Flickr

США закликали Китай припинити тиск на Тайвань після того, як Пекін розпочав військові навчання поблизу острова. В регіоні зосереджено значні сили китайських ВМС і ВПС.

Про це повідомляє Reuters.

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Представник Державного департаменту США заявив виданню, що Америка закликає Китай розпочати змістовний діалог з Тайванем.

"США продовжуватимуть уважно стежити за навчаннями", — сказав він.

Нагадаємо, літаки армії Китаю вкотре перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Це порушення фактичного кордону між КНР та Китайською республікою (Тайванем) стало наймасштабнішим із квітня.

Нагадаємо, що на початку червня китайський військовий корабель майже зіштовхнувся з есмінцем США в Тайванській протоці.