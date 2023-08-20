Внимательно следят за ситуацией: США призвали Китай прекратить давление на Тайвань

Бронетехника и военные Тайваня. Фото: Flickr

США призвали Китай прекратить давление на Тайвань после того, как Пекин начал военные учения вблизи острова. В регионе сосредоточены значительные силы китайских ВМС и ВВС.

Об этом сообщает Reuters.

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Представитель Государственного департамента США заявил, что Америка призывает Китай начать содержательный диалог с Тайванем.

"США будут продолжать внимательно следить за учениями", — сказал он.

Напомним, самолеты армии Китая в очередной раз пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Это нарушение фактической границы между КНР и Китайской республикой (Тайванем) стало самым масштабным с апреля.

Напомним, что в начале июня китайский военный корабль почти столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе.