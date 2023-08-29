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Напряжение между Китаем и Тайванем снова растет — возможна резкая эскалация

29 августа 2023 14:04
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Напряжение между Китаем и Тайванем снова растет — возможна резкая эскалация
Тайваньские ВВС следят за китайским фрегатом. Фото: REUTERS
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Китай снова усиливает свое военное присутствие в Тайваньском проливе. Тайвань предупреждает об угрозе резкой эскалации и призывает Поднебесную не нарушать стабильность в регионе.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Тайваня на платформе X (бывший Twitter).

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С утра 29 августа Министерство обороны Тайвань наблюдает тревожную активность Китая в проливе. В частности, было обнаружено 29 самолетов, 12 из которых пересекли медиану.

Самолеты также совершали совместное боевое патрулирование с 5 кораблями морских сил китайской Народно-освободительной армии.

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Сообщения Министерства национальной обороны Тайваня на платформе X. Фото: скриншот

"Постоянное военное преследование со стороны Народно-освободительной армии Китая в регионе может привести к резкой эскалации напряженности и ухудшению региональной безопасности. Мы призываем Пекин взять на себя ответственность и немедленно прекратить все односторонние действия, подрывающие региональную стабильность", — говорится в сообщении Министерства национальной обороны (МНО) Тайваня.

В МНО также отметили, что поддержка мира и стабильности в Тайванском проливе — это общая ответственность всех стран, включая Пекин. И это очень важно для безопасности, процветания и благополучия Индо-Тихоокеанского региона.

Напомним, во время предыдущих военных учений Китая вблизи Тайваня США предупредили, что внимательно следят за ситуацией, и призвали Поднебесную прекратить давление на Тайвань.

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