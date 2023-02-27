Напруженість у Молдові відображає рф перед війною

Молдова

Напруга наростає в Молдові, невеликій країні на південно-західному кордоні України. Президент Молдови Майя Санду звинуватила рф в підготовці державного перевороту, який може втягнути країну у війну з кремлем.

Про це пише CNN.

Напруженість у Молдові

Росія ж відкидає всі звинувачення та звинувачує Україну у підготовці збройної провокації проти проросійського сепаратистського регіону Молдови Придністров'я. Ця заява викликала настороженість західних лідерів, оскільки майже через рік після того, як путін зробив аналогічні, необґрунтовані заяви про те, що росіяни стали мішенню на східному фланзі України.

Геополітичний інтерес рф в Молдові пов'язаний з Придністров'ям, що відкололася територією на східному фланзі країни, де розміщувалися російські війська. Росія направила туди війська, щоб підтримати промосковських сепаратистів, коли Придністров'я проголосило себе радянською республікою 1990 року, протидіючи будь-яким спробам Молдови стати незалежною державою або об'єднатися з Румунією після розпаду Радянського Союзу.

Після війни з молдавськими військами конфлікт зайшов у глухий кут у 1992 році. Придністров'я не було визнано на міжнародному рівні, але молдавські сили перетворили його де-факто на державу, що відкололася.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що росія може спробувати вторгнутися до інших країн. За його словами, президенту рф володимиру путіну необхідно демонструвати "успіх" на полі бою.