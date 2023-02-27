Напряженность в Молдавии отражает рф перед войной
Напряжение нарастает в Молдавии, небольшой стране на юго-западной границе Украины. Президент Молдавии Майя Санду обвинила рф в подготовке государственного переворота, который может втянуть страну в войну с кремлем.
Об этом пишет CNN.
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Напряженность в Молдавии
Россия же отвергает все обвинения и обвиняет Украину в подготовке вооруженной провокации против пророссийского сепаратистского региона Молдовы Приднестровье. Это заявление вызвало настороженность западных лидеров, так как почти ровно через год после того, как путин сделал аналогичные, необоснованные заявления о том, что россияне стали мишенью на восточном фланге Украины.
Геополитический интерес рф в Молдове связан с Приднестровьем, отколовшейся территорией на восточном фланге страны, где размещались российские войска. Россия направила туда войска, чтобы поддержать промосковских сепаратистов, когда Приднестровье провозгласило себя советской республикой в 1990 году, противодействуя любым попыткам Молдовы стать независимым государством или объединиться с Румынией после распада Советского Союза.
После войны с молдавскими войсками конфликт зашел в тупик в 1992 году. Приднестровье не было признано на международном уровне, но молдавские силы превратили его де-факто в отколовшееся государство.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия может попытаться вторгнуться в другие страны. По его словам, президенту рф владимиру путину нужно демонстрировать "успех" на поле боя.