Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Населення Японії вперше в історії різко скоротилося у всіх префектурах arrow

Населення Японії вперше в історії різко скоротилося у всіх префектурах

26 липня 2023 09:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Населення Японії вперше в історії різко скоротилося у всіх префектурах
Населення у Японії. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Японії вже 14 років спостерігається скорочення кількості місцевих жителів, тоді як кількість іноземних резидентів зростає дуже динамічно. На початок 2023 року в країні зареєстровано 122,42 млн японців, що на 800 тис. менше, ніж за попередній рік.

Про це пише Bloomberg з посиланням на японський уряд.

Читайте також:

Що відомо про скорочення населення Японії

Цей спад помітний у кожній із 47 префектур — таке не відбувалося з 1968 року. Разом з тим, у деяких місцях, таких як Окінава і Токіо, населення все ж таки збільшувалося.

2022 року було зареєстровано всього 771,8 тис. народжень, що стало мінімумом з 1979 року. Водночас кількість, що пішли з життя, досягла піку в 1,56 млн осіб.

Населення Японії в цілому, враховуючи й іноземних громадян, становить 125,4 млн на початок 2023 року, що менше на 511 тис. порівняно з попереднім роком. За три останні роки кількість іноземців, які вибрали Японію своїм будинком, збільшилася більш ніж на 10% і становить тепер 2,99 млн Це найбільший показник з 2013 року, коли почали збирати відповідну інформацію.

Нагадаємо, що через серйозний спад народжуваності чисельність населення Південної Кореї може скоротитися на 27%. Таким чином, вже у 2041 році, чисельність населення може становити 40 млн людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз