Населення Японії вперше в історії різко скоротилося у всіх префектурах

Населення у Японії. Фото: google

У Японії вже 14 років спостерігається скорочення кількості місцевих жителів, тоді як кількість іноземних резидентів зростає дуже динамічно. На початок 2023 року в країні зареєстровано 122,42 млн японців, що на 800 тис. менше, ніж за попередній рік.

Про це пише Bloomberg з посиланням на японський уряд.

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Цей спад помітний у кожній із 47 префектур — таке не відбувалося з 1968 року. Разом з тим, у деяких місцях, таких як Окінава і Токіо, населення все ж таки збільшувалося.

2022 року було зареєстровано всього 771,8 тис. народжень, що стало мінімумом з 1979 року. Водночас кількість, що пішли з життя, досягла піку в 1,56 млн осіб.

Населення Японії в цілому, враховуючи й іноземних громадян, становить 125,4 млн на початок 2023 року, що менше на 511 тис. порівняно з попереднім роком. За три останні роки кількість іноземців, які вибрали Японію своїм будинком, збільшилася більш ніж на 10% і становить тепер 2,99 млн Це найбільший показник з 2013 року, коли почали збирати відповідну інформацію.

Нагадаємо, що через серйозний спад народжуваності чисельність населення Південної Кореї може скоротитися на 27%. Таким чином, вже у 2041 році, чисельність населення може становити 40 млн людей.