Население Японии впервые в истории резко сократилось во всех префектурах
В Японии уже 14 лет наблюдается сокращение числа местных жителей, в то время как количество иностранных резидентов растёт весьма динамично. На начало 2023 года в стране зарегистрировано 122,42 млн японцев, что на 800 тыс. меньше, чем за предыдущий год.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на японское правительство.
Что известно про сокращение населения Японии
Этот спад заметен в каждой из 47 префектур — такое не происходило с 1968 года. Вместе с тем, в некоторых местах, таких как Окинава и Токио, население все же увеличивалось.
В 2022 году было зарегистрировано всего 771,8 тыс. рождений, что стало минимумом с 1979 года. Одновременно с этим, количество, ушедших из жизни, достигло пика в 1,56 млн человек.
Население Японии в целом, учитывая и иностранных граждан, составляет 125,4 млн на начало 2023 года, что меньше на 511 тыс. по сравнению с предыдущим годом. За три последних года число иностранцев, выбравших Японию своим домом, увеличилось более чем на 10% и составляет теперь 2,99 млн. Это самый большой показатель с 2013 года, когда начали собирать соответствующую информацию.
Напомним, что из-за серьезного спада рождаемости численность населения Южной Кореи может сократиться на 27%. Таким образом, уже в 2041 году, численность населения может составить 40 млн людей.