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Население Японии впервые в истории резко сократилось во всех префектурах

26 июля 2023 09:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Население Японии впервые в истории резко сократилось во всех префектурах
Население в Японии. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Японии уже 14 лет наблюдается сокращение числа местных жителей, в то время как количество иностранных резидентов растёт весьма динамично. На начало 2023 года в стране зарегистрировано 122,42 млн японцев, что на 800 тыс. меньше, чем за предыдущий год. 

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на японское правительство.

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Этот спад заметен в каждой из 47 префектур — такое не происходило с 1968 года. Вместе с тем, в некоторых местах, таких как Окинава и Токио, население все же увеличивалось.

В 2022 году было зарегистрировано всего 771,8 тыс. рождений, что стало минимумом с 1979 года. Одновременно с этим, количество, ушедших из жизни, достигло пика в 1,56 млн человек.

Население Японии в целом, учитывая и иностранных граждан, составляет 125,4 млн на начало 2023 года, что меньше на 511 тыс. по сравнению с предыдущим годом. За три последних года число иностранцев, выбравших Японию своим домом, увеличилось более чем на 10% и составляет теперь 2,99 млн. Это самый большой показатель с 2013 года, когда начали собирать соответствующую информацию.

Напомним, что из-за серьезного спада рождаемости численность населения Южной Кореи может сократиться на 27%. Таким образом, уже в 2041 году, численность населения может составить 40 млн людей.

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