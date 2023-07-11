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В Южной Корее уже через полвека население сократиться почти на треть

11 июля 2023 11:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Южной Корее уже через полвека население сократиться почти на треть
Население Южной Кореи. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Из-за серьезного спада рождаемости, численность населения Южной Кореи может сократиться на 27%. Таким образом, уже в 2041 году, численность населения может составить 40 млн людей.

Об этом пишет Yonhap

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В сообщении говорится, что с текущих 52 миллионов до 38 миллионов к 2070 году, в то время как доля людей старше 65 лет может увеличиться до 46% с текущих 18%.

Также сообщается, что четвертая по величине экономика Азии столкнулась с проблемой, когда ее общий показатель рождаемости, то есть среднее количество детей, которых женщина может родить за всю свою жизнь, в 2022 году упал до рекордно низкого значения в 0,78. Это значительно ниже показателя замещения поколений 2,1, который бы поддерживал стабильное население. 

Согласно данным Статистического управления, в 2022 году в Корее было зарегистрировано всего 249 тысяч новорожденных, что значительно меньше 480 тысяч, зарегистрированных в 2012 году, свидетельствуя о критическом сокращении числа рождений за последнее десятилетие.

В связи с сокращением корейского населения в управлении предполагают, что доля иностранцев в общей численности населения страны существенно увеличится. Предполагается, что доля иностранных резидентов, которая в 2023 году составляет 3,2% или 1,64 миллиона населения, вырастет до 4,3% или 2,16 миллиона человек к 2040 году. 

Напомним, что Южная Корея, наконец, отменила все местные системы подсчета возраста людей. После окончательного введения единого международного стандарта все граждане страны помолодели на один-два года.

Также мы сообщали, что парламент Южной Кореи рассмотрит вопрос однополых браков на пленарном заседании. Впрочем, шансы быть принятым у этого законопроекта невелики.

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