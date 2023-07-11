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У Південній Кореї вже за півстоліття населення скоротиться майже на третину

11 липня 2023 11:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Південній Кореї вже за півстоліття населення скоротиться майже на третину
Населення Південної Кореї. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Через серйозний спад народжуваності, чисельність населення Південної Кореї може скоротитися на 27%. Таким чином, вже у 2041 році, чисельність населення може становити 40 млн людей.

Про це пише Yonhap.

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У повідомленні йдеться, що з поточних 52 мільйонів до 38 мільйонів до 2070 року, тоді як частка людей віком від 65 років може збільшитися до 46% з поточних 18%.

Також повідомляється, що четверта за величиною економіка Азії зіштовхнулася з проблемою, коли її загальний показник народжуваності, тобто середня кількість дітей, яких жінка може народити за все своє життя, у 2022 році впала до рекордно низького значення 0,78. Це значно нижче за показник заміщення поколінь 2,1, який би підтримував стабільне населення.

Згідно з даними Статистичного управління, у 2022 році в Кореї було зареєстровано лише 249 тисяч новонароджених, що значно менш як 480 тисяч, зареєстрованих у 2012 році, свідчивши про критичне скорочення числа народжень за останнє десятиліття.

У зв'язку зі скороченням корейського населення в управлінні припускають, що частка іноземців у загальній чисельності населення країни суттєво збільшиться. Передбачається, що частка іноземних резидентів, що у 2023 році становить 3,2% або 1,64 мільйона населення, зросте до 4,3% або 2,16 мільйона осіб до 2040 року.

Нагадаємо, що Південна Корея нарешті скасувала всі місцеві системи підрахунку віку людей. Після остаточного запровадження єдиного міжнародного стандарту усі громадяни країни помолодшали на один-два роки.

Також ми повідомляли, що парламент Південної Кореї розгляне питання одностатевих шлюбів на пленарному засіданні. Втім, шанси бути ухваленим у цього законопроєкту невеликі.

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