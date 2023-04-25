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"Наші предки будували": російський пропагандист заявив про "історичні права" РФ на Казахстан

25 квітня 2023 16:31
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
У Росії заявили про історичні права на Казахстан - подробиці
"Воєнкор" Дмитро Стешин розмірковує, куди б ще відправити російську армію на перегній. Фото: росЗМІ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Так званий "військор" Дмитро Стешин заявив в ефірі радіо "Комсомольская правда" про те, що Росія нібито має "історичні права" на територію північного Казахстану.

Про це пишуть росЗМІ.

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Подробиці

"Ситуація в Україні дуже чітко віддзеркалюється на Казахстан. Там теж величезні області, заселені російськомовними", — заявив Стешин.

Із цього пропагандист робить висновок, що Росія "має історичні права на ці землі".

"Це промисловий край. Міста, які будували наші предки. Чому ми їх подарували у 1991 році? На підставі чого?" — обурюється Стешин.

За його словами, росіяни в Казахстані "не дуже добре почуваються", а населення Росії тим часом вимирає.

"Нам будь-які вливання наших людей безцінні" , — зізнався "воєнкор".

"Слова "Україна" не буде"

У цьому ж ефірі Стешин пообіцяв, що Україна незабаром перестане існувати — як і українська мова.

"Слова "Україна" не буде, ніякої української мови не буде. Прапор (України, — ред.) відправимо до Швеції, звідки він прийшов", — розмріявся пропагандист.

Нагадаємо, раніше російське міністерство освіти прибрало зі шкільних підручників згадки про Київ та Київську Русь.

Також у Росії випустили мультфільм в озвученні Івана Охлобистіна, що навчає, як правильно вбивати українців та руйнувати українські міста.

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