В России заявили об исторических правах на Казахстан - подробности

"Военкор" Дмитрий Стешин размышляет, куда бы еще отправить российскую армию на перегной. Фото: росСМИ

Так называемый "военкор" Дмитрий Стешин заявил в эфире радио "Комсомольская правда" о том, что Россия якобы имеет "исторические права" на территорию северного Казахстана.

Об этом пишут росСМИ.

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"Ситуация в Украине очень четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными", — заявил Стешин.

Из этого пропагандист делает вывод, что у России "есть исторические права на эти земли".

"Это промышленный край. Города, которые строили наши предки. Почему мы их подарили в 1991 году? На основании чего?" — возмущается Стешин.

По его словам, русские в Казахстане "не очень хорошо себя чувствуют", а население России тем временем вымирает.

"Нам любые вливания наших людей бесценны", — признался "военкор".

"Слова "Украина" не будет"

В этом же эфире Стешин пообещал, что Украина вскоре перестанет существовать — как и украинский язык.

"Слова "Украина" не будет, никакого украинского языка не будет. Флаг (Украины, — ред.) отправим в Швецию, откуда он пришел", — размечтался пропагандист.

Напомним, ранее российское министерство образования убрало из школьных учебников упоминания о Киеве и Киевской Руси.

Также в России выпустили мультфильм в озвучке Ивана Охлобыстина, обучающий, как правильно убивать украинцев и разрушать украинские города.