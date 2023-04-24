Казахстан вирішив не проводити військовий парад 9 травня: яка причина

Військовий парад у Казахстані. Фото: росЗМІ

Казахстан відмовився від проведення військового параду 9 травня. У країні заявили, що це рішення було прийнято для збереження бюджетних коштів.

Про це повідомляє Interfax.

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"Проведення військового параду в Казахстані 2023 року не планується з розрахунку економії бюджетних коштів, а також у зв'язку з необхідністю розв'язання інших завдань", — сказав представник Міноборони.

За його словами, пріоритетом для Казахстану є підтримання необхідного рівня боєготовності та мобільності підрозділів Збройних сил своєї країни.

"Наразі Міністерством оборони сплановані та проводяться військово-патріотичні заходи, вшанування військовослужбовців, які особливо відзначилися, проводиться робота з увічнення пам'яті воїнів-казахстанців, які полягли у війні, та висвітлення їхніх подвигів у засобах масової інформації. Інформацію про проведення інших заходів до 7 і 9 травня буде опубліковано на сайті міністерства найближчим часом", — йдеться у відомстві.

Нагадаємо, у Москві розглядають варіант проведення параду на 9 травня без прольоту авіації. Це нібито пов'язано з "небажанням відволікати" окупантів від війни проти України.

Також ми писали, що у низці регіонах Росії скасовують традиційні паради до 9 травня. Так, російська влада вирішила не проводити в Курську і Бєлгороді традиційний парад на 9 травня. Бояться за безпеку учасників і глядачів.

Додамо, у британській розвідці вважають, що Росія скасовує паради через те, що вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат РФ.