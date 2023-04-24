Казахстан решил не проводить военный парад 9 мая: какая причина

Военный парад в Казахстане. Фото: росСМИ

Казахстан отказался от военного парада 9 мая. В стране заявили, что данное решение было принято для сохранения бюджетных средств.

Об этом сообщает Interfax.

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"Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач", — сказал представитель Минобороны.

По его словам, приоритетом для Казахстана является поддержание необходимого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных Сил своей страны.

"Сейчас Министерством обороны спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне, и освещение их подвигов в средствах массовой информации. Информация о проведении других мероприятий к 7 и 9 мая будет опубликована на сайте министерства в ближайшее время", — говорится в ведомстве.

Напомним, в Москве рассматривается вариант проведения парада на 9 мая без пролета авиации. Это связано с "нежеланием отвлекать" оккупантов от войны против Украины.

Также мы писали, что в ряде регионов России отменяют традиционные парады до 9 мая. Так, российские власти решили не проводить в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.

Добавим, в британской разведке считают, что Россия отменяет парады из-за того, что чествование погибших предыдущих поколений может легко перетечь в разоблачение последних потерь РФ.