З міркувань безпеки: у Курську і Бєлгороді скасували парад на 9 травня
Російська влада вирішила не проводити в Курську і Бєлгороді традиційний парад на 9 травня. Бояться за безпеку учасників і глядачів.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Чому в Курську і Бєлгороді не проводитимуть парад на 9 травня
"У Курську не проводитимуть парад на 9 травня з міркувань безпеки", — заявив губернатор регіону Роман Старовойт.
Напередодні з такою ж заявою виступив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков під час прямого ефіру в соціальній мережі "ВКонтакте".
"Параду не буде для того, щоб не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки і військовослужбовців в центрі Бєлгорода", — заявив він.
Нагадаємо, ввечері 30 березня у російському Бєлгороді сталася чергова "бавовна". У центрі міста пролунало дев'ять потужних вибухів.
Також ми писали, що нещодавно у російському Бєлгороді стався вибух на газонасосній станції. Відомо про пошкодження саморобним безпілотником із вибухівкою газопроводу та резервуару для блакитного палива.