З міркувань безпеки: у Курську і Бєлгороді скасували парад на 9 травня

Парад на 9 травня в росії. Фото: wikimedia.org

Російська влада вирішила не проводити в Курську і Бєлгороді традиційний парад на 9 травня. Бояться за безпеку учасників і глядачів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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"У Курську не проводитимуть парад на 9 травня з міркувань безпеки", — заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

Напередодні з такою ж заявою виступив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков під час прямого ефіру в соціальній мережі "ВКонтакте".

"Параду не буде для того, щоб не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки і військовослужбовців в центрі Бєлгорода", — заявив він.

Нагадаємо, ввечері 30 березня у російському Бєлгороді сталася чергова "бавовна". У центрі міста пролунало дев'ять потужних вибухів.

Також ми писали, що нещодавно у російському Бєлгороді стався вибух на газонасосній станції. Відомо про пошкодження саморобним безпілотником із вибухівкою газопроводу та резервуару для блакитного палива.