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Из соображений безопасности: в Курске и Белгороде отменили парад на 9 мая

10 апреля 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Парад на 9 мая в россии. Фото: wikimedia.org
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские власти решили не проводить в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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"В Курске не будут проводить парад на 9 мая по соображениям безопасности", — заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Накануне с таким же заявлением выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".

"Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", — заявил он.

Напомним, вечером 30 марта в российском Белгороде произошел очередной "хлопок". В центре города раздалось девять мощных взрывов.

Также мы писали, что недавно в российском Белгороде произошел взрыв на газонасосной станции. Известно о повреждении самодельным беспилотником с взрывчаткой газопровода и резервуара для голубого топлива.

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