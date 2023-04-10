Из соображений безопасности: в Курске и Белгороде отменили парад на 9 мая

Парад на 9 мая в россии. Фото: wikimedia.org

Российские власти решили не проводить в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Почему в Курске и Белгороде не будут проводить парад на 9 мая

"В Курске не будут проводить парад на 9 мая по соображениям безопасности", — заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Накануне с таким же заявлением выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".

"Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", — заявил он.

Напомним, вечером 30 марта в российском Белгороде произошел очередной "хлопок". В центре города раздалось девять мощных взрывов.

Также мы писали, что недавно в российском Белгороде произошел взрыв на газонасосной станции. Известно о повреждении самодельным беспилотником с взрывчаткой газопровода и резервуара для голубого топлива.