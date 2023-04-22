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Парад до 9 травня у Москві: чому не буде авіації

22 квітня 2023 16:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Парад до 9 травня у Москві: чому не буде авіації
Парад до до 9 травня в Москві, 2022 рік. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Москві розглядають варіант проведення параду на 9 травня без прольоту авіації. Це нібито пов'язано з "небажанням відволікати" окупантів від війни проти України.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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"Організатори параду Перемоги розглядають варіант, коли він пройде без його повітряної частини", — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що цей варіант нібито "розглядається досить серйозно", проте остаточного рішення з питання ще не прийнято.

"Одне з джерел припустило, що це пов'язано з тим, що "пілотів і техніку не хочуть відволікати від виконання бойових завдань у зоні "СВО", — пише Telegram-канал.

Торік у Москві також відмовилися від авіації під час параду. Тоді це пояснили нібито "поганими погодними умовами".

Нагадаємо, у низці регіонах Росії скасовують традиційні паради до 9 травня. Так, російська влада вирішила не проводити в Курську і Бєлгороді традиційний парад на 9 травня. Бояться за безпеку учасників і глядачів.

Згодом з'явилась інформація про те, що парад на 9 травня скасували і в Севастополі. Скасовані також святкові демонстрації на 1 травня. 

У британській розвідці вважають, що Росія скасовує паради через те, що вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат РФ.

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