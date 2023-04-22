Парад до 9 мая в Москве: почему не будет авиации

Парад до 9 мая в Москве, 2022 год. Фото: росСМИ

В Москве рассматривают вариант проведения парада на 9 мая без пролета авиации. Это связано с "нежеланием отвлекать" оккупантов от войны против Украины.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

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"Организаторы парада Победы рассматривают вариант, когда он пройдет без его воздушной части", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вариант якобы "рассматривается достаточно серьезно", однако окончательное решение по вопросу еще не принято.

"Один из источников предположил, что это связано с тем, что "пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне "СВО"", — пишет Telegram- канал.

В прошлом году в Москве также отказались от авиации во время парада. Тогда это объяснили якобы "плохими погодными условиями".

Напомним, в ряде регионов России отменяют традиционные парады до 9 мая. Так, российские власти решили не проводить в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.

Впоследствии появилась информация о том, что парад на 9 мая был отменен и в Севастополе. Отменены также праздничные демонстрации на 1 мая.

В британской разведке считают, что Россия отменяет парады из-за того, что чествование погибших предыдущих поколений может легко перетекнуть в разоблачение масштабов последних потерь РФ.