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Парад до 9 мая в Москве: почему не будет авиации

22 апреля 2023 16:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Парад до 9 мая в Москве: почему не будет авиации
Парад до 9 мая в Москве, 2022 год. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Москве рассматривают вариант проведения парада на 9 мая без пролета авиации. Это связано с "нежеланием отвлекать" оккупантов от войны против Украины.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

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"Организаторы парада Победы рассматривают вариант, когда он пройдет без его воздушной части", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вариант якобы "рассматривается достаточно серьезно", однако окончательное решение по вопросу еще не принято.

"Один из источников предположил, что это связано с тем, что "пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне "СВО"", — пишет Telegram- канал.

В прошлом году в Москве также отказались от авиации во время парада. Тогда это объяснили якобы "плохими погодными условиями".

Напомним, в ряде регионов России отменяют традиционные парады до 9 мая. Так, российские власти решили не проводить в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.

Впоследствии появилась информация о том, что парад на 9 мая был отменен и в Севастополе. Отменены также праздничные демонстрации на 1 мая.

В британской разведке считают, что Россия отменяет парады из-за того, что чествование погибших предыдущих поколений может легко перетекнуть в разоблачение масштабов последних потерь РФ.

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