Парад до 9 мая в Москве: почему не будет авиации
В Москве рассматривают вариант проведения парада на 9 мая без пролета авиации. Это связано с "нежеланием отвлекать" оккупантов от войны против Украины.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.
Почему на параде в Москве не будет авиации
"Организаторы парада Победы рассматривают вариант, когда он пройдет без его воздушной части", — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот вариант якобы "рассматривается достаточно серьезно", однако окончательное решение по вопросу еще не принято.
"Один из источников предположил, что это связано с тем, что "пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне "СВО"", — пишет Telegram- канал.
В прошлом году в Москве также отказались от авиации во время парада. Тогда это объяснили якобы "плохими погодными условиями".
Напомним, в ряде регионов России отменяют традиционные парады до 9 мая. Так, российские власти решили не проводить в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.
Впоследствии появилась информация о том, что парад на 9 мая был отменен и в Севастополе. Отменены также праздничные демонстрации на 1 мая.
В британской разведке считают, что Россия отменяет парады из-за того, что чествование погибших предыдущих поколений может легко перетекнуть в разоблачение масштабов последних потерь РФ.