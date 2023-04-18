"Безсмертний полк" помер: у Росії вирішили обійтися без урочистої ходи на День Перемоги

Російський диктатор Володимир Путін бере участь у ході "Безсмертний полк" в Росії. Фото: росЗМІ

Традиційної ходи "Безсмертний полк" на День Перемоги в Росії цього року не буде. Росіяни збираються замість ходи постити фото ветеранів у соцмережах.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на співголову центрального штабу руху, депутатку Державної думи Олену Цунаєву.

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"Ходи вулицями міст не буде. До цього моменту вже низка регіонів відмовилася через загрозу... Це все-таки єдина неподільна історія — хода "Безсмертний полк". Якщо десь люди не мають такої можливості, використовуймо інші варіанти", — сказала Цунаєва.

Член комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Світлана Бессараб пояснила скасування традиційної ходи "Безсмертного полку" у 2023 році. Зокрема вона заявила, що бувають такі ситуації, коли велика кількість людей небезпечна.

Замість ходи росіяни збираються постити фото ветеранів у соцмережах. Причини скасування акції в традиційному вигляді — вуличної ходи з портретами — не повідомляються.

Нагадаємо, у низці регіонах Росії скасовують традиційні паради до 9 травня. Так, російська влада вирішила не проводити в Курську і Бєлгороді традиційний парад на 9 травня. Бояться за безпеку учасників і глядачів.

Згодом з'явилась інформація про те, що парад на 9 травня скасували і в Севастополі. Скасовані також святкові демонстрації на 1 травня.

У британській розвідці вважають, що Росія скасовує паради через те, що вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат РФ.