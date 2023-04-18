Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow "Безсмертний полк" помер: у Росії вирішили обійтися без урочистої ходи на День Перемоги arrow

"Безсмертний полк" помер: у Росії вирішили обійтися без урочистої ходи на День Перемоги

18 квітня 2023 14:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Безсмертний полк" помер: у Росії вирішили обійтися без урочистої ходи на День Перемоги
Російський диктатор Володимир Путін бере участь у ході "Безсмертний полк" в Росії. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Традиційної ходи "Безсмертний полк" на День Перемоги в Росії цього року не буде. Росіяни збираються замість ходи постити фото ветеранів у соцмережах.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на співголову центрального штабу руху, депутатку Державної думи Олену Цунаєву.

Читайте також:

Чому в Росії скасували ходу "Безсмертного полку"

"Ходи вулицями міст не буде. До цього моменту вже низка регіонів відмовилася через загрозу... Це все-таки єдина неподільна історія — хода "Безсмертний полк". Якщо десь люди не мають такої можливості, використовуймо інші варіанти", — сказала Цунаєва.

Член комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Світлана Бессараб пояснила скасування традиційної ходи "Безсмертного полку" у 2023 році. Зокрема вона заявила, що бувають такі ситуації, коли велика кількість людей небезпечна.

Замість ходи росіяни збираються постити фото ветеранів у соцмережах. Причини скасування акції в традиційному вигляді — вуличної ходи з портретами — не повідомляються. 

Нагадаємо,  у низці регіонах Росії скасовують традиційні паради до 9 травня. Так, російська влада вирішила не проводити в Курську і Бєлгороді традиційний парад на 9 травня. Бояться за безпеку учасників і глядачів.

Згодом з'явилась інформація про те, що парад на 9 травня скасували і в Севастополі. Скасовані також святкові демонстрації на 1 травня. 

У британській розвідці вважають, що Росія скасовує паради через те, що вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB