Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow "Бессмертный полк" умер: в России решили обойтись без традиционного шествия в День Победы arrow

"Бессмертный полк" умер: в России решили обойтись без традиционного шествия в День Победы

18 апреля 2023 14:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Бессмертный полк" умер: в России решили обойтись без традиционного шествия в День Победы
Российский диктатор Владимир Путин участвует в ходе "Бессмертного полка" в России. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Традиционного шествия "Бессмертный полк" в День Победы в России в этом году не будет. Россияне собираются вместо шествия поститься фото ветеранов в соцсетях.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения, депутат Государственной думы Елену Цунаеву.

Читайте также:

Почему в России отменили шествия "Бессмертного полка"

"Шествия по улицам городов не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказался из-за угрозы... Это все-таки единственная неделимая история — шествие "Бессмертный полк". Если где-то люди не имеют такой возможности, используем другие варианты", — сказала Цунаева.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила отмену традиционного шествия "Бессмертного полка" в 2023 году. В частности, она заявила, что бывают такие ситуации, когда большое количество людей опасно.

Вместо шествия россияне собираются постить фото ветеранов в соцсетях. Причины отмены акции в традиционном виде — уличного шествия с портретами — не сообщаются.

Напомним, в ряде регионов России отменяют традиционные парады до 9 мая. Так, российские власти решили не проводить в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.

Впоследствии появилась информация о том, что парад на 9 мая был отменен и в Севастополе. Отменены также праздничные демонстрации на 1 мая.

В британской разведке считают, что Россия отменяет парады из-за того, что чествование погибших предыдущих поколений может легко перейти в разоблачение масштабов последних потерь РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB