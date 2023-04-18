"Бессмертный полк" умер: в России решили обойтись без традиционного шествия в День Победы

Российский диктатор Владимир Путин участвует в ходе "Бессмертного полка" в России. Фото: росСМИ

Традиционного шествия "Бессмертный полк" в День Победы в России в этом году не будет. Россияне собираются вместо шествия поститься фото ветеранов в соцсетях.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения, депутат Государственной думы Елену Цунаеву.

Читайте также:

Почему в России отменили шествия "Бессмертного полка"

"Шествия по улицам городов не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказался из-за угрозы... Это все-таки единственная неделимая история — шествие "Бессмертный полк". Если где-то люди не имеют такой возможности, используем другие варианты", — сказала Цунаева.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила отмену традиционного шествия "Бессмертного полка" в 2023 году. В частности, она заявила, что бывают такие ситуации, когда большое количество людей опасно.

Вместо шествия россияне собираются постить фото ветеранов в соцсетях. Причины отмены акции в традиционном виде — уличного шествия с портретами — не сообщаются.

Напомним, в ряде регионов России отменяют традиционные парады до 9 мая. Так, российские власти решили не проводить в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.

Впоследствии появилась информация о том, что парад на 9 мая был отменен и в Севастополе. Отменены также праздничные демонстрации на 1 мая.

В британской разведке считают, что Россия отменяет парады из-за того, что чествование погибших предыдущих поколений может легко перейти в разоблачение масштабов последних потерь РФ.