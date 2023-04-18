Сподівається на допомогу Китаю: Макрон хоче посадити Україну за стіл перемовин з РФ

Президент Франції Еммануель Макон та голова КНР Сі Цзіньпін у саду урядової резиденції в Ґуанчжоу під час офіційного візиту Макрона до Китаю, 7 квітня 2023 року. Фото: AP

Президент Франції Еммануель Макрон прагне посадити Україну за стіл переговорів з Росією. Для цього він хоче звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може цьому посприяти.

Про це пише Bloomberg з посиланнями на власні джерела.

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Що вигадав Макрон

Зазначається, що Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонну працювати з головним дипломатом Китаю Ван I, аби створити межі, які можуть бути використані як основа для майбутніх переговорів.

Французька стратегія при цьому передбачає, що переговори між Росією та Україною відбудуться вже цього літа, "якщо все піде добре", повідомили на умовах анонімності люди, знайомі із питанням.

Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Вангом, але відмовився коментувати подробиці, додавши, що союзники Франції були поінформовані про будь-які ініціативи французької сторони.

У МЗС Китаю своєю чергою заявили, що їм не відомо про джерело інформації та "важко перевірити достовірність".

Українська "формула миру"

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) українську "формулу миру" для подолання російської загрози.

Формула миру передбачає десять важливих кроків, які має зробити світова спільнота:

забезпечення радіаційної та ядерної безпеки в світі;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених та депортованих до росії;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ з окупованих територій та припинення бойових дій;

забезпечення справедливості;

захист природи від екоциду, який відбувається внаслідок воєнних дій;

недопущення подальшої ескалації;

фіксація закінчення війни

"Мирний план" Китаю

Своєю чергою, у Китаї 24 лютого оприлюднили анонсований раніше свій "мирний план" щодо війни в Україні. Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів:

Повага до суверенітету всіх країн.

Відмова від "менталітету холодної війни".

Припинення воєнних дій.

Відновлення мирних переговорів.

Вирішення гуманітарної кризи.

Захист цивільного населення та військовополонених.

Забезпечення безпеки атомних електростанцій.

Зменшення стратегічних ризиків.

Сприяння експорту зерна.

Припинення "односторонніх санкцій".

Збереження стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок.

Сприяння "постконфліктному відновленню".

Нагадаємо, ще нещодавно Макрон за результатами зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявляв, що час для переговорів між Україною та Росією не настав.