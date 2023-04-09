Макрон розповів, чи настав час для переговорів між рф та Україною

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: росЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зараз у контексті конфлікту між росією та Україною "погода військова", і переговори не можуть бути успішними в даній ситуації.

В інтерв'ю газеті Les Échos під час свого візиту до Китаю Макрон зазначив, що мета його діалогу з китайським лідером Сі Цзіньпіном полягає в тому, щоб зміцнити узгодженість підходів до вирішення цієї військового конфлікту.

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Президент Франції також зазначив, що китайський лідер висловився про необхідність європейської безпекової архітектури. Однак Макрон підкреслив, що на цей час неможливе створення такої архітектури в Європі, де ще існують країни, які зазнали вторгнення або заморожених конфліктів.

У рамках діалогу з Китаєм Макрон виділив чотири основні напрямки: підтримка принципів Статуту ООН, ядерної енергетики, гуманітарного права та захисту дітей, а також прагнення до тривалого та переговорного світу.

Президент зазначив, що попри те, що Україна може не бути пріоритетом для китайської дипломатії, цей діалог дає можливість пом'якшити деякі коментарі щодо самовпевненості Китаю щодо росії.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся до глави Китаю Сі Цзіньпіна із закликом допомогти покласти край війні в Україні, знайшовши компроміс із близьким союзником росією.