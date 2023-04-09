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Макрон рассказал, настало ли время для переговоров между рф и Украиной

9 апреля 2023 17:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время в контексте конфликта между россией и Украиной "погода военная", и переговоры не могут быть успешными в данной ситуации.

 В интервью газете Les Échos во время своего визита в Китай, Макрон отметил, что цель его диалога с китайским лидером Си Цзиньпином заключается в том, чтобы укрепить согласованность подходов к решению этой военной конфликта.

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Переговоры

Президент Франции также отметил, что китайский лидер высказался о необходимости европейской архитектуры безопасности. Однако Макрон подчеркнул, что на данный момент невозможно создание такой архитектуры в Европе, где еще существуют страны, которые
подверглись вторжению или замороженным конфликтам.

В рамках диалога с Китаем, Макрон выделил четыре основных направления: поддержка принципов Устава ООН, ядерной энергетики, гуманитарного права и защиты детей, а также стремление к длительному и переговорному миру.

Президент отметил, что несмотря на то, что Украина может не быть приоритетом для китайской дипломатии, этот диалог дает возможность смягчить некоторые комментарии о самоуверенности Китая в отношении россии.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Китая Си Цзиньпину с призывом помочь положить конец войне на Украине, найдя компромисс с близким союзником россией. 

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