Надеется на помощь Китая: Макрон хочет посадить Украину за стол переговоров с РФ

Президент Франции Эммануэль Макон и глава КНР Си Цзиньпин в саду правительственной резиденции в Гуанчжоу во время официального визита Макрона в Китай, 7 апреля 2023 года. Фото: AP

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится посадить Украину за стол переговоров с Россией. Для этого он хочет обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может этому помочь.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с главным дипломатом Китая Ван I, чтобы создать границы, которые могут быть использованы в качестве основы для предстоящих переговоров.

Французская стратегия при этом предусматривает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, "если все хорошо пойдет", сообщили на условиях анонимности люди, знакомые с вопросом.

Представитель офиса Макрона подтвердил, что Бонн планирует поговорить с Вангом, но отказался комментировать подробности, добавив, что союзники Франции были проинформированы о любых инициативах французской стороны.

В МИД Китая в свою очередь заявили, что им неизвестно об источнике информации и "трудно проверить достоверность".

Украинская "формула мира"

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил лидерам стран "Группы семи" (G7) украинскую "формулу мира" для преодоления российской угрозы.

Формула мира предполагает десять важных шагов, которые должно сделать мировое сообщество:

обеспечение радиационной и ядерной безопасности в мире;

продовольственная безопасность;

энергетическая сохранность;

освобождение всех пленных и депортированных в Россию;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск с оккупированных территорий и прекращение боевых действий;

обеспечение справедливости;

защита природы от экоцида, которая происходит в результате военных действий;

недопущение дальнейшей эскалации;

фиксация окончания войны

"Мирный план" Китая

В свою очередь, в Китае 24 февраля обнародовали анонсированный ранее свой "мирный план" по войне в Украине. Всего в китайский мирный план вошли 12 пунктов:

Уважение суверенитета всех стран.

Отказ от "менталитета холодной войны".

Прекращение военных действий.

Возобновление мирных переговоров.

Разрешение гуманитарного кризиса.

Защита гражданского и военнопленных.

Обеспечение безопасности атомных электростанций.

Уменьшение стратегических рисков.

Содействие экспорту зерна.

Прекращение "односторонних санкций".

Сохранение стабильности промышленных цепей и цепей поставок.

Содействие "постконфликтному восстановлению".

Напомним, что еще недавно Макрон по результатам встречи с лидером Китая Си Цзиньпином заявлял, что время для переговоров между Украиной и Россией не наступило.