НАТО підняло винищувачі у Балтії на перехоплення російських літаків: що відомо

Винищувачі F-16 перехопили російські Су-27

Румунські винищувачі, які базуються у країнах Балтії в межах місії повітряного патрулювання НАТО, перехопили два російських Су-27. Винищувачі були підняті по тривозі.

Про це повідомляють Повітряні сили Румунії.

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Як зазначається у повідомленні, у п'ятницю, 7 квітня, два румунських винищувачі F-16 загону "Карпатські гадюки" були підняті по тривозі Центром повітряних операцій НАТО в Німеччині для перехоплення двох повітряних суден.

"У зоні відповідальності НАТО було виявлено два непізнані літаки, які пролітали над міжнародними водами. Відповідно до стандартних процедур румунські F-16 були підняті по тривозі для уточнення повітряної ситуації. Після перехоплення літаки були ідентифіковані як два фланкери Су-27, які належать російській федерації. Їх благополучно вивели із зони відповідальності Альянсу", — розповідають у Повітряних силах Румунії.

У Повітряних силах Румунії також зазначили, що перехоплення в межах посиленої місії повітряної поліції в країнах Балтії пройшло успішно і підтвердило високий рівень боєздатності загону "Карпатські гадюки" та здатність ВПС Румунії розгортати та використовувати літаки F-16 в НАТО.

Нагадаємо, у лютому два нідерландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків в польській зоні відповідальності НАТО з боку Калінінграда.

Як повідомили у Міноборони Нідерландів, повітряний простір порушили два штурмовики Су-27 та літак радіоелектронної розвідки Іл-20М. Пара F-35 Нідерландів супроводжували російські літаки, "вивели" їх із повітряного простору Польщі та партнерам по НАТО для подальшого супроводу.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО має забезпечувати спокій у країнах Балтії своїми військами. У трьох балтійських країнах можливо розмістити одну або кілька бригад військ НАТО.