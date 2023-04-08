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НАТО подняло истребители в Балтии для перехвата российских самолетов: что известно

8 апреля 2023 17:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Истребители F-16 перехватили российские Су-27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Румынские истребители, базирующиеся в странах Балтии в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО, перехватили два российских Су-27. Истребители были подняты по тревоге.

Об этом сообщают Воздушные силы Румынии.

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Подробности

Как отмечается в сообщении, в пятницу, 7 апреля, два румынских истребителя F-16 отряда "Карпатские гадюки" были подняты по тревоге Центром воздушных операций НАТО в Германии для перехвата двух воздушных судов.

Перехват российских самолетов 8 апреля 2023 года.

"В зоне ответственности НАТО были обнаружены два непознанных самолета, пролетавших над международными водами. Согласно стандартным процедурам, румынские F-16 были подняты по тревоге для уточнения воздушной ситуации. После перехвата самолеты были идентифицированы как два фланкера Су-27, принадлежащих российской федерации. Их благополучно вывели из зоны ответственности Альянса", — рассказывают в Воздушных силах Румынии.

Перехват российских самолетов 8 апреля 2023 года.

В воздушных силах Румынии также отметили, что перехват в рамках усиленной миссии воздушной полиции в странах Балтии прошел успешно и подтвердил высокий уровень боеспособности отряда "Карпатские гадюки" и способность ВВС Румынии развертывать и использовать самолеты F-16 в НАТО.

Перехват российских самолетов 8 апреля 2023 года.

Напомним, в феврале два нидерландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов в польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда.

Как сообщили в Минобороны Нидерландов, воздушное пространство нарушили два штурмовика Су-27 и самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М. Пара F-35 Нидерландов сопровождали российские самолеты, вывели их из воздушного пространства Польши и партнерам по НАТО для дальнейшего сопровождения.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО должно обеспечивать спокойствие в странах Балтии своими войсками. В трех балтийских странах можно разместить одну или несколько бригад войск НАТО.

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