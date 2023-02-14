Перехоплення російських літаків над Європою: реакція Польщі

Матеуш Моравецький

Інцидент з перехопленням російських літаків поблизу Польщі є спробою росії перевірити пильність і єдність НАТО. Тож не виключено, що російський диктатор володимир путін і далі вдаватиметься до подібних провокацій.

Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє PAP.

Заява прем'єра Польщі

"Путін і кремль продовжуватимуть вдаватися до нових і нових провокацій. Вони таким чином випробовують пильність, вони перевіряють узгодженість і єдність Північноатлантичного Альянсу", — заявив Моравецький.

Посадовець підкреслив, цей інцидент доводить той факт, що потрібно зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено з союзниками.

"Тут знову спрацювали всі процедури", — зазначив він.

Прем'єр Польщі в цьому контексті він нагадав про події 15 листопада, коли під час російських ракетних обстрілів недалеко від польсько-українського кордону в Пшеводуві, на польську територію впала ракета, внаслідок чого загинуло двоє людей.

"Тоді ми також прийняли правильні рішення разом з нашими союзниками", — додав Моравецький.

Провокація російських літаків

Два нідерландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків в польській зоні відповідальності НАТО з боку Калінінграда.

Як повідомили у Міноборони Нідерландів, повітряний простір порушили два штурмовики Су-27 та літак радіоелектронної розвідки Іл-20М. Пара F-35 Нідерландів супроводжували російські літаки, "вивели" їх із повітряного простору Польщі та партнерам по НАТО для подальшого супроводу.

У Міністерстві оборони Нідерландів заявили, що вісім голландських F-35 тимчасово базуються у Польщі.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, у Молдові припиняли пасажирське авіаперевезення через закриття повітряного простору. Неофіційно повідомляють про те, що на територію країни залетів безпілотник.