Перехват российских самолетов над Европой: реакция Польши

Перехват российских самолетов над Европой: в Польше прокомментировали провокацию
Инцидент с перехватом российских самолетов вблизи Польши является попыткой россии проверить бдительность и единство НАТО. Поэтому не исключено, что российский диктатор Владимир Путин и дальше будет прибегать к подобным провокациям.
Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает PAP.
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Заявление премьера Польши
"Путин и кремль будут продолжать прибегать к новым и новым провокациям. Они таким образом испытывают бдительность, они проверяют согласованность и единство Североатлантического Альянса", — заявил Моравецкий.
Чиновник подчеркнул, что этот инцидент доказывает тот факт, что нужно сохранять спокойствие и реагировать быстро, но согласованно с союзниками.
"Здесь снова сработали все процедуры", — отметил он.
Премьер Польши в этом контексте он напомнил о событиях 15 ноября, когда во время российских ракетных обстрелов недалеко от польско-украинской границы в Пшеводуве, на польскую территорию упала ракета, в результате чего погибли два человека.
"Тогда мы также приняли правильные решения вместе с нашими союзниками", — добавил Моравецкий.
Провокация российских самолетов
Два нидерландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов в польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда.
Как сообщили в Минобороны Нидерландов, воздушное пространство нарушили два штурмовика Су-27 и самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М. Пара F-35 Нидерландов сопровождали российские самолеты, вывели их из воздушного пространства Польши и партнерам по НАТО для дальнейшего сопровождения.
В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что восемь голландских F-35 временно базируются в Польше.
Напомним, сегодня, 14 февраля, в Молдове прекращали пассажирские авиаперевозки из-за закрытия воздушного пространства. Неофициально сообщают, что на территорию страны залетел беспилотник.