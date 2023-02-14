Перехват российских самолетов над Европой: реакция Польши

Матеуш Моравецкий

Инцидент с перехватом российских самолетов вблизи Польши является попыткой россии проверить бдительность и единство НАТО. Поэтому не исключено, что российский диктатор Владимир Путин и дальше будет прибегать к подобным провокациям.

Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает PAP.

Заявление премьера Польши

"Путин и кремль будут продолжать прибегать к новым и новым провокациям. Они таким образом испытывают бдительность, они проверяют согласованность и единство Североатлантического Альянса", — заявил Моравецкий.

Чиновник подчеркнул, что этот инцидент доказывает тот факт, что нужно сохранять спокойствие и реагировать быстро, но согласованно с союзниками.

"Здесь снова сработали все процедуры", — отметил он.

Премьер Польши в этом контексте он напомнил о событиях 15 ноября, когда во время российских ракетных обстрелов недалеко от польско-украинской границы в Пшеводуве, на польскую территорию упала ракета, в результате чего погибли два человека.

"Тогда мы также приняли правильные решения вместе с нашими союзниками", — добавил Моравецкий.

Провокация российских самолетов

Два нидерландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов в польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда.

Как сообщили в Минобороны Нидерландов, воздушное пространство нарушили два штурмовика Су-27 и самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М. Пара F-35 Нидерландов сопровождали российские самолеты, вывели их из воздушного пространства Польши и партнерам по НАТО для дальнейшего сопровождения.

В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что восемь голландских F-35 временно базируются в Польше.

Напомним, сегодня, 14 февраля, в Молдове прекращали пассажирские авиаперевозки из-за закрытия воздушного пространства. Неофициально сообщают, что на территорию страны залетел беспилотник.