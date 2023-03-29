НАТО посилить підтримку Молдови, не порушуючи її нейтралітет, — заступник генсека альянсу
НАТО планує посилити підтримку Молдови, продовжуючи поважати нейтралітет країни.
Про це в ефірі румунського телеканалу TVR Info сказав заступник генерального секретаря альянсу Мірча Джоане, пише молдовське видання NewsMaker.
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"Молдова не є державою, яка хоче вступити до НАТО, як, наприклад, Україна чи Грузія, тому що в них Конституція передбачає нейтралітет, і ми її поважаємо. Але, як казала і президентка Майя Санду, бути нейтральним — не означає бути слабким з військової точки зору. Тому під егідою стійкості ми посилимо нашу підтримку Україні та Молдові", — сказав Джоане.
Ще в лютому Джоане повідомив, що міністри оборони країн-членів НАТО на саміті в Брюсселі вирішили передати Молдові пакет нелетальної допомоги, "нічого іншого, окрім підтримки стійкості, зв'язку, підтримки проти дезінформації".
В міністерстві оборони країни пояснили, що пакет передбачає "розширення співпраці для зміцнення стійкості держустанов до нових викликів і боротьби з гібридними загрозами, включно з просуванням стратегічної комунікації та публічної дипломатії для боротьби з дезінформацією".
Також це передбачає підтримку розвитку потенціалу оборони і безпеки Молдови шляхом модернізації збройних сил, укріплення кіберзахисту та підвищення кваліфікації держслужбовців у сфері нацбезпеки та оборони.
Також заступник генсека в етері румунського телеканалу повідомив, що поки не бачить воєнної загрози для Молдови з боку росії:
"У них недостатньо ресурсів, щоб дійти до Одеси, Придністров'я. Але це не означає, що росія не використовує проти Молдови арсенал гібридної війни."
Нагадаємо, Молдова отримає додатковий пакет допомоги від Європейського Союзу.