НАТО усилит поддержку Молдовы, не нарушая ее нейтралитет, — заместитель генсека альянса
НАТО планирует усилить поддержку Молдовы, продолжая уважать нейтралитет страны.
Об этом в эфире румынского телеканала TVR Info сказал заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоане — пишет молдавское издание NewsMaker.
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"Молдова не является государством, которое хочет вступить в НАТО, как, например, Украина или Грузия, потому что у них Конституция предусматривает нейтралитет, и мы ее уважаем. Но, как говорила и президент Майя Санду, быть нейтральным — не значит быть слабым с военной точки зрения. Поэтому под эгидой устойчивости мы усилим нашу поддержку Украине и Молдове", — сказал Джоане.
Еще в феврале Джоан сообщил, что министры обороны стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе решили передать Молдове пакет нелетальной помощи, "ничего иного, кроме поддержания устойчивости, связи, поддержки против дезинформации".
В министерстве обороны страны пояснили, что пакет предусматривает "расширение сотрудничества по укреплению устойчивости госучреждений к новым вызовам и борьбе с гибридными угрозами, включая продвижение стратегической коммуникации и публичную дипломатию для борьбы с дезинформацией".
Это также поддерживает развитие потенциала обороны и безопасности Молдовы путем модернизации вооруженных сил, укрепления киберзащиты и повышения квалификации госслужащих в сфере нацбезопасности и обороны.
Также заместитель генсека в эфире румынского телеканала сообщил, что пока не видит военной угрозы для Молдовы со стороны россии:
"У них недостаточно ресурсов, чтобы дойти до Одессы, Приднестровья. Но это не значит, что россия не использует против Молдовы арсенал гибридной войны."
Напомним, что Молдова получит дополнительный пакет помощи от Европейского Союза.