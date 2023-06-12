НАТО проведе найбільші авіаційні навчання в повітряному просторі Німеччини

Літаки ВПС Німеччини та США перед навчаннями НАТО Air Defender 2023 на аеродромі Ягель, Німеччина. Фото: ВПС США

Протягом двох тижнів небо Німеччини буде переповнене найкращими літаками НАТО. Альянс проводитиме найбільші повітряні навчання у своїй історії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що військові навчання пройдуть, аби продемонструвати силу НАТО після російського вторгнення в Україну. В операції під назвою Air Defender 23 візьмуть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, зокрема F-35 виробництва Lockheed Martin Corp.

"Навчання, вперше розпочаті в 2018 році, проводяться на чотирьох майданчиках по всій Німеччині, а також по одному в Нідерландах і Чехії. Навчання проводитимуться в основному в трьох повітряних просторах на півночі, сході та півдні Німеччини, щоб перевірити здатність військово-повітряних сил реагувати на кризу в Європі на тлі загострення напруженості з Росією", — йдеться в повідомленні.

Як довго триватимуть навчання

Навчання проходитимуть протягом чотирьох годин у різний час і будуть закритими для цивільних польотів. Через це можливі зміни й затримки під час комерційних рейсів, оскільки військова авіація буде піднята в небо.

"Навчання відбуваються в той момент, коли військовий альянс планує ширшу реконструкцію своєї оборони, що стало більш актуальним після вторгнення Росії в Україну. НАТО планує створити нову модель збройних сил, яка призведе до готовності близько 300 000 військовослужбовців, а також здатність збільшувати бойові групи на східному фланзі до бригад", — зазначали в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Вільнюському саміті, який відбудеться у липні, Україна отримає чіткий алгоритм вступу до НАТО. Після війни наша держава стане повноцінним членом Альянсу.

Додамо, нещодавно посол США при НАТО Джуліанна Сміт розповіла, чи приймуть Україну в НАТО вже влітку.

Також раніше ми писали, що Колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен заявив, що члени НАТО можуть розмістити війська в Україні. Це станеться у випадку, якщо не буде надано гарантій безпеки та запоруки вступу України до альянсу.