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НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в воздушном пространстве Германии

12 июня 2023 13:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в воздушном пространстве Германии
Самолеты ВВС Германии и США перед учениями НАТО Air Defender 2023 на аэродроме Ягель, Германия. Фото:: ВВС США
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В течение двух недель небо Германии будет переполнено лучшими самолетами НАТО. Альянс будет проводить крупнейшие воздушные обучение в своей истории.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что военные учения пройдут с тем, чтобы продемонстрировать силу НАТО после российского вторжения в Украину. В операции под названием Air Defender 23 примут участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, включая F-35 производства Lockheed Martin Corp.

"Обучение, впервые начатое в 2018 году, проводится на четырех площадках по всей Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии. Обучение будет проводиться в основном в трех воздушных пространствах на севере, востоке и юге Германии, чтобы проверить способность военно-воздушных сил реагировать на кризис в Европе на фоне обострения напряженности с Россией", — говорится в сообщении.

Как долго будут проходить обучения

Обучения будут проходить в течение четырех часов в разное время и будет закрыто для гражданских полетов. Поэтому возможны изменения и задержки во время коммерческих рейсов, поскольку военная авиация будет поднята в небо.

"Учения проходят в тот момент, когда военный альянс планирует более широкую реконструкцию своей обороны, что стало более актуальным после вторжения России в Украину. НАТО планирует создать новую модель вооруженных сил, которая приведет к готовности около 300 000 военнослужащих, а также способность увеличивать боевые группы на восточном фланге к бригадам", — отметили в материале.

Напомним, ранее мы писали, что на Вильнюсском саммите, который состоится в июле, Украина получит четкий алгоритм вступления в НАТО. После войны наше государство станет полноценным членом Североатлантического союза.

Недавно посол США при НАТО Джулианна Смит рассказала, примут ли Украину в НАТО уже летом.

Также ранее мы писали, что бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что члены НАТО могут разместить войска в Украине. Это произойдет в случае, если не будут предоставлены гарантии безопасности и залог вступления Украины в альянс.

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