НАТО розгорне літаки AWACS у Литві

Літак AWACS. Фото: theaviationist

НАТО вирішило тимчасово розмістити у Шяуляї, Литва, літаки спостереження Повітряної системи попередження і управління (AWACS). Перший прибуде до країни вже сьогодні, 28 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

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Літаки будуть виконувати місії з моніторингу російської військової активності поблизу кордонів Альянсу.

"Загарбницька війна Росії проти України посилила нашу увагу до середовища безпеки в регіоні Балтійського моря", — наголосив виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.

За його словами, AWACS можуть виявляти літаки і ракети за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО.

"Я дякую Литві за те, що вона приймає у себе цей літак. Це важливий внесок у нашу спільну безпеку", — додав Вайт.

AWACS базуються на літаках "Боїнг-707". Завдяки своїй грибоподібній радіолокаційній структурі здатні знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 кілометрів.

У відповідь на війну Росії в Україні НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків-розвідників і танкерів.

Нагадаємо, після інциденту з падінням уламків російських безпілотників на території країни-члена НАТО, під час атак на припортову інфраструктуру Одеської області, повітряні сили Румунії отримали посилення оборони. Охороняти кордон тепер будуть літаки F-16.

Також ми писали, що військовий альянс НАТО намагається розробити нові технології, які дозволять краще моніторити підводні канали в реальному часі після того, як рік тому трапилися вибухи на газопроводі Nord Stream. Відтак Альянс випробовує морські дрони та залучають штучний інтелект.

Додамо, останнім часом різко зросли ціни на боєприпаси. Це означає, що союзники НАТО витрачають більше коштів на оборону, проте такі кроки автоматично не призводять до підвищення безпеки країн Альянсу.