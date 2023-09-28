НАТО развернет самолеты AWACS в Литве

Самолет AWACS. Фото: theaviationist

НАТО решило временно разместить в Шяуляе, Литва, самолеты наблюдения Воздушной системы предупреждения и управления (AWACS). Первый прибудет в страну уже сегодня, 28 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

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Самолеты будут выполнять миссии по мониторингу российской военной активности вблизи границ Альянса.

"Захватническая война России против Украины усилила наше внимание к среде безопасности в регионе Балтийского моря", — подчеркнул исполняющий обязанности спикера НАТО Дилан Уайт.

По его словам, AWACS могут обнаруживать самолеты и ракеты за сотни километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО.

"Я благодарю Литву за то, что она принимает у себя этот самолет. Это важный вклад в нашу общую безопасность", — добавил Уайт.

AWACS базируются на самолетах "Боинг-707". Благодаря своей грибовидной радиолокационной структуре способны находить и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 километров.

В ответ на войну России в Украине НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов-разведчиков и танкеров.

Напомним, после инцидента с падением обломков российских беспилотников на территории страны-члена НАТО во время атак на припортовую инфраструктуру Одесской области воздушные силы Румынии получили усиление обороны. Охранять границу теперь будут самолеты F-16.

Также мы писали, что военный альянс НАТО пытается разработать новые технологии, позволяющие лучше мониторить подводные каналы в реальном времени после того, как год назад произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. Альянс испытывает морские дроны и привлекает искусственный интеллект.

Добавим, в последнее время резко выросли цены на боеприпасы. Это означает, что союзники НАТО тратят больше средств на оборону, однако такие шаги автоматически не приводят к повышению безопасности стран Альянса.