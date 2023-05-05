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Назад у минуле: у Росії почали масово скуповувати DVD-програвачі

5 травня 2023 18:04
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Назад у минуле: у Росії почали масово скуповувати DVD-програвачі
DVD-диск. Фото: Wikimedia Commons
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Поки цивілізований світ насолоджується стрімінговими сервісами, в Росії різко збільшилися продажі DVD-програвачів. Як повідомляють росЗМІ, за останній рік росіяни почали купувати їх більш ніж у шість разів частіше.

"Попит на DVD-програвачі в першому кварталі 2023 року зріс більш ніж у шість разів (+526%) порівняно з тим же періодом минулого року", — пишуть російські журналісти, посилаючись на дані маркетплейсу Wildberries.

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При цьому популярність DVD-дисків за цей період зросла на 65%.

У свою чергу маркетплейс Ozon розповів про підвищений попит на CD-програвачі: за рік їх продаж у Росії зріс у чотири рази.

Нагадаємо, після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну співробітництво з Росією призупинили популярні стрімінгові сервіси та кінокомпанії Netflix, Amіazon Prime Video, Paramount, Sony, Universal Pictures, Warner Bros., Disney+, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th.

Також нещодавно заявив про свій вихід з РФ популярний сервіс знайомств Tinder. Наразі йому намагаються знайти заміну за допомогою створення схожої платформи на базі російської соцмережі "ВКонтакте".

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