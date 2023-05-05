Назад в прошлое: в России начали массово скупать DVD-проигрыватели

DVD-диск. Фото: Wikimedia Commons

Пока цивилизованный мир наслаждается стриминговыми сервисами, в России резко возросли продажи DVD-проигрывателей. Как сообщают росСМИ, за последний год россияне начали покупать их более чем в шесть раз чаще.

"Спрос на DVD-проигрыватели в первом квартале 2023 года вырос более чем в шесть раз (+526%) по сравнению с тем же периодом прошлого года", — пишут российские журналисты, ссылаясь на данные маркетплейса Wildberries.

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При этом популярностью DVD-дисков за этот период выросла на 65%.

В свою очередь, маркетплейс Ozon рассказал о повышенном спросе на CD-проигрыватели: за год их продажи в России выросли в четыре раза.

Напомним, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину сотрудничество с Россией приостановили популярные стриминговые сервисы и кинокомпании Netflix, Amиazon Prime Video, Paramount, Sony, Universal Pictures, Warner Bros., Disney (Disney+, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios).

Также недавно заявил о своем уходе из РФ популярный сервис знакомств Tinder. На данный момент ему пытаются найти замену с помощью создания схожей платформы на базе российской соцсети "ВКонтакте".