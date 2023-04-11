Назад у СРСР: білорусь призиватиме в армію студентів

У білорусі пропонують призивати в армію студентів. Фотоколаж: novyny.live

У білорусі хочуть повернути практику призову в армію студентів.Таке запропонував Державний секретар Ради безпеки білорусі Олександр Вольфович.

Про це пише агентство БЕЛТА.

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На нараді держсекретар білоруського Радбезу попросив керівників вишів обміркувати пропозиції, "як навчати студентів на військових кафедрах, як взагалі вони ставляться до того, щоб студентів призивати до збройних сил, як це було колись у Радянському Союзі".

Такий крок Вольфович спробував обґрунтувати тим, що студент, який після вступу йде служити, повертається на навчання "вже зрілою" людиною, "на нього і дівчата будуть по-іншому дивитися".

Нагадаємо, призов студентів до армії в СРСР тривав із 1982 по 1989 роки, саме під час війни в Афганістані. Це дозволило вирішити проблему комплектування радянських збройних сил в умовах нестачі призовників.

білорусь з початком повномасштабного вторгнення в Україну підтримала росію.

Нагадаємо, Латвія побудує ще понад 60 кілометрів паркану на кордоні з білоруссю. На першому етапі на латвійсько-білоруському кордоні вже було збудовано близько 54 км паркану. Погодні умови цієї зими не сприяли продовженню робіт у болотистій місцевості. Вони відновляться, коли ґрунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів.