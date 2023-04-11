Обратно в СССР: беларусь будет призывать в армию студентов
В беларуси хотят вернуть практику призыва в армию студентов. Такое предложение озвучил Государственный секретарь Совета безопасности беларуси Александр Вольфович.
Об этом пишет агентство БЕЛТА.
На совещании госсекретарь беларусского Совбеза попросил руководителей вузов обсудить предложение, "как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они относятся к тому, чтобы студентов призывать к вооруженным силам, как это когда-то в Советском Союзе".
Такой шаг Вольфович попытался обосновать тем, что студент, который после вступления идет служить, возвращается на обучение "уже зрелым" человеком, "на него и девушки будут по-другому смотреть".
Напомним, призыв студентов в армию в СССР продолжался с 1982 по 1989 годы, именно во время войны в Афганистане. Это позволило решить проблему комплектования советских вооруженных сил в условиях нехватки призывников.
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Напомним, Латвия построит еще более 60 километров забора на границе с беларуссией . На первом этапе на латвийско-беларусской границе уже было построено около 54 км забора. Погодные условия этой зимы не способствовали продолжению работ в болотистой местности. Они восстановятся, когда почва станет твердее, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов.