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Обратно в СССР: беларусь будет призывать в армию студентов

11 апреля 2023 02:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Обратно в СССР: беларусь будет призывать в армию студентов
В беларуси предлагают призывать в армию студентов. Фотоколлаж: novyny.live
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В беларуси хотят вернуть практику призыва в армию студентов. Такое предложение озвучил Государственный секретарь Совета безопасности беларуси Александр Вольфович.

Об этом пишет агентство БЕЛТА.

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На совещании госсекретарь беларусского Совбеза попросил руководителей вузов обсудить предложение, "как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они относятся к тому, чтобы студентов призывать к вооруженным силам, как это когда-то в Советском Союзе".

Такой шаг Вольфович попытался обосновать тем, что студент, который после вступления идет служить, возвращается на обучение "уже зрелым" человеком, "на него и девушки будут по-другому смотреть".

Напомним, призыв студентов в армию в СССР продолжался с 1982 по 1989 годы, именно во время войны в Афганистане. Это позволило решить проблему комплектования советских вооруженных сил в условиях нехватки призывников.

беларусь с началом полномасштабного вторжения в Украину поддержала россию.

Напомним, Латвия построит еще более 60 километров забора на границе с беларуссией . На первом этапе на латвийско-беларусской границе уже было построено около 54 км забора. Погодные условия этой зимы не способствовали продолжению работ в болотистой местности. Они восстановятся, когда почва станет твердее, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов.

 

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