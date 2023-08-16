НАЗК запросило в Україну компанії "спонсорів-війни", які ще не покинули ринок РФ

Голова НАЗК Олександр Новіков. Фото: google

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило міжнародні компанії відвідати Україну. Йдеться про "спонсорів війни", які досі не покинули ринок держави-терориста РФ.

Про це йдеться у матеріалі пресслужби НАЗК.

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Повідомляється, що це потрібно для того, щоб міжнародні компанії, які досі "спонсорують війну", побачили наслідки російської агресії в Україні.

"Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди і на що йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній за переліком спонсорів війни в Україну", — сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

По приїзду СЕО таких компаній, НАЗК хоче почути їхні публічні заяви щодо засудження повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Окрім цього, агентство очікує побачити дії, що стосуються скорочення діяльності або повного виходу з ринку Росії.

Варто зазначити, що така ініціатива НАЗК відповідає Керівним принципам ООН із підприємницької діяльності та прав людини (Принцип 18).

Наразі у списку міжнародних "спонсорів війни" перебувають 33 компанії.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило перелік міжнародних спонсорів війни (НАЗК). Тепер у списку — найбільша у світі приватна алкогольна компанія Bacardi.

Відомо, що російський підрозділ компанії "Бакарді Рус" імпортував товарів на 169 млн доларів за рік війни в Україні.

Також ми писали, що тайванська компанія Acer продовжує поставляти до Росії комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 мільйона доларів.