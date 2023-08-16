НАПК пригласило в Украину компании "спонсоров-войны", которые еще не покинули рынок РФ

Председатель НАПК Александр Новиков. Фото: google

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пригласило международные компании посетить Украину. Речь идет о "спонсорах войны", которые до сих пор не покинули рынок государства-террориста РФ.

Об этом говорится в материале прессслужбы НАПК.

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В чем цель

Сообщается, что это нужно для того, чтобы международные компании, которые до сих пор "спонсируют войну", увидели последствия российской агрессии в Украине.

"Мы хотим наглядно показать международному бизнесу, куда и на что идут налоги, которые он платит государству-террористу. Именно поэтому мы приглашаем руководство компаний по перечню спонсоров войны в Украине", — сказал глава НАПК Александр Новиков.

По приезду СЕО таких компаний, НАПК хочет услышать их публичные заявления по поводу осуждения полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кроме того, агентство ожидает увидеть действия, касающиеся сокращения деятельности или полного выхода с рынка России.

Следует отметить, что такая инициатива НАПК соответствует руководящим принципам ООН по предпринимательской деятельности и правам человека (Принцип 18).

В настоящее время в списке международных "спонсоров войны" находятся 33 компании.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пополнило перечень международных спонсоров войны (НАПК). Теперь в списке –— крупнейшая в мире частная алкогольная компания Bacardi.

Известно, что российское подразделение компании "Бакарди Рус" импортировало товаров на 169 млн долларов за год войны в Украину.

Также мы писали, что тайваньская компания Acer продолжает поставлять в Россию компьютерное оборудование после того, как заявила об остановке бизнеса в этой стране. В период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ закупила продукцию на минимум 70,4 миллиона долларов.