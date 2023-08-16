Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow НАПК пригласило в Украину компании "спонсоров-войны", которые еще не покинули рынок РФ arrow

НАПК пригласило в Украину компании "спонсоров-войны", которые еще не покинули рынок РФ

16 августа 2023 20:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
НАПК пригласило в Украину компании "спонсоров-войны", которые еще не покинули рынок РФ
Председатель НАПК Александр Новиков. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пригласило международные компании посетить Украину. Речь идет о "спонсорах войны", которые до сих пор не покинули рынок государства-террориста РФ.

Об этом говорится в материале прессслужбы НАПК.

Читайте также:

В чем цель

Сообщается, что это нужно для того, чтобы международные компании, которые до сих пор "спонсируют войну", увидели последствия российской агрессии в Украине.

"Мы хотим наглядно показать международному бизнесу, куда и на что идут налоги, которые он платит государству-террористу. Именно поэтому мы приглашаем руководство компаний по перечню спонсоров войны в Украине", — сказал глава НАПК Александр Новиков.

По приезду СЕО таких компаний, НАПК хочет услышать их публичные заявления по поводу осуждения полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кроме того, агентство ожидает увидеть действия, касающиеся сокращения деятельности или полного выхода с рынка России.

Следует отметить, что такая инициатива НАПК соответствует руководящим принципам ООН по предпринимательской деятельности и правам человека (Принцип 18).

В настоящее время в списке международных "спонсоров войны" находятся 33 компании.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пополнило перечень международных спонсоров войны (НАПК). Теперь в списке –— крупнейшая в мире частная алкогольная компания Bacardi.

Известно, что российское подразделение компании "Бакарди Рус" импортировало товаров на 169 млн долларов за год войны в Украину.

Также мы писали, что тайваньская компания Acer продолжает поставлять в Россию компьютерное оборудование после того, как заявила об остановке бизнеса в этой стране. В период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ закупила продукцию на минимум 70,4 миллиона долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз