Тайванська компанія Acer продовжує постачати продукцію до РФ, — ЗМІ

Магазин Acer у Москві. Фото: REUTERS/Stringer

Тайванська компанія Acer продовжує поставляти до Росії комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє Reuters.

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Митні записи показують, що обладнання Acer постачалося до Росії як через дочірню компанію, так і через низку служб доставки на замовлення.

Видання зазначає, що оскільки поставки відбувалися за межами Тайваню, вони не порушували санкції Тайбею проти Росії, а також не містили товарів, обмежених на момент експорту.

У заяві від 8 квітня компанія Acer заявила:

"У зв'язку з останніми подіями Acer вирішила призупинити свій бізнес в Росії".

Відповідаючи на запитання про подальший експорт до Росії через швейцарську дочірню компанію Acer Sales International SA, Acer із Тайваню відповіла, що суворо дотримується застосовних міжнародних норм і торгових законів щодо експорту до Росії.

Компанія пояснила, що не поставляла ноутбуки чи настільні комп’ютери до Росії з 8 квітня минулого року. РФ могла отримувати лише обмежену кількість дисплеїв і аксесуарів.

Джерело, знайоме з деталями поставок, повідомило, що вся продукція Acer продовжувала відправлятися в Росію після квітня 2022 року.

Компанія повідомила виданню, що, можливо, імпортери в Росії постачали пристрої Acer з третіх країн.

Нагадаємо, Іран має можливість постачати до Російської Федерації зброю, у тому числі дрони типу Shahed. І для цього може використовувати прямий шлях між країнами — Каспійське море.