Тайваньская компания Acer продолжает поставлять продукцию в РФ, — СМИ

Магазин Acer в Москве. Фото: REUTERS/Stringer

Тайваньская компания Acer продолжает поставлять в Россию компьютерное оборудование после того, как заявила об остановке бизнеса в этой стране. В период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ закупила продукцию на по меньшей мере 70,4 миллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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Таможенные записи показывают, что оборудование Acer поставлялось в Россию как через дочернюю компанию, так и через ряд служб доставки на заказ.

Издание отмечает, что, поскольку поставки происходили за пределами Тайваня, они не нарушали санкции Тайбэя против России, а также не содержали товаров, ограниченных на момент экспорта.

В заявлении от 8 апреля компания Acer заявила:

"В связи с последними событиями Acer решила приостановить свой бизнес в России".

Отвечая на вопрос о дальнейшем экспорте в Россию через швейцарскую дочернюю компанию Acer Sales International SA, Acer из Тайваня ответила, что строго соблюдает применимые международные нормы и торговые законы по экспорту в Россию.

Компания объяснила, что не поставляла ноутбуки или настольные компьютеры в Россию с 8 апреля прошлого года. РФ могла получать только ограниченное количество дисплеев и аксессуаров.

Источник, знакомый с деталями поставок, сообщил, что вся продукция Acer продолжала отправляться в Россию после апреля 2022 года.

Компания сообщила изданию, что, возможно, импортеры в Россию поставляли устройства Acer из третьих стран.

Напомним, Иран имеет возможность поставлять в Российскую Федерацию оружие, в том числе дроны типа Shahed. И для этого может использовать прямой путь между странами — Каспийское море.