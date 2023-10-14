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Не допустіть гуманітарну катастрофу: Гуттереш звернувся до Ізраїлю

14 жовтня 2023 04:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Не допустіть гуманітарну катастрофу: Гуттереш звернувся до Ізраїлю
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Фото: ООН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до Ізраїлю із закликом запобігти гуманітарній катастрофі у Секторі Гази. За його словами, наразі там перебувають понад 10 тис. співробітників агенції, яким не вдається доставити допомогу.

Про це повідомляє The Times Of Israel.

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"Генеральний секретар і його команда працювали на телефонах. Він перебуває в постійному контакті з ізраїльською владою і закликає її запобігти гуманітарній катастрофі", — повідомив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Він зазначив, що Гутерреш закликає "не перетворити те, що вже є трагедією, на катастрофічну ситуацію" та наголошує на необідності забезпечити гуманітарний доступ до Сектора Гази для запобігання подальшим жертвам.

"Життєво важливо, щоб ізраїльська влада захистила всіх цивільних осіб, які перебувають у притулках агенції ООН у справах палестинських біженців, включаючи школи", — додав речник.

За його даними, наразі в Секторі Гази перебуває 13 тис. працівників агенції ООН, серед яких учителі, лікарі, медсестри, люди, котрі надають психосоціальні послуги. Однак наразі допомогу доставити не вдається.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі оприлюднило нові дані щодо кількості загиблих палестинців внаслідок війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Також відомо про втрати Єрусалиму.

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