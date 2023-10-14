Не допустите гуманитарной катастрофы: Гуттериш обратился к Израилю
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю с призывом предотвратить гуманитарную катастрофу в Секторе Газы. По его словам, в настоящее время там находятся более 10 тыс. сотрудников агентства, которым не удается доставить помощь.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
В ООН призывают Израиль предотвратить катастрофу
"Генеральный секретарь и его команда работали на телефонах. Он находится в постоянном контакте с израильскими властями и призывает их предотвратить гуманитарную катастрофу", — сообщил спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что Гутерриш призывает "не превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию" и подчеркивает необходимость обеспечить гуманитарный доступ к Сектору Газа для предотвращения дальнейших жертв.
"Жизненно важно, чтобы израильские власти защитили всех гражданских лиц, находящихся в приютах агентства ООН по делам палестинских беженцев, включая школы", — добавил спикер.
По его данным, в настоящее время в Секторе Газа находятся 13 тыс. работников агентства ООН, среди которых учителя, врачи, медсестры, люди, оказывающие психосоциальные услуги. Однако пока помощь доставить не удается.
Напомним, что Министерство здравоохранения Палестины в Газе обнародовало новые данные о количестве погибших палестинцев в результате войны между Израилем и ХАМАСом. Также известно о потерях Иерусалима.
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