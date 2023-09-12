Не дозволив розпивати алкоголь: у Польщі двоє чоловіків напали на таксиста з України

Водій таксі. Ілюстративне фото: pexels.com

У Польщі двоє чоловіків напали на таксиста з України. Водій заборонив їм розпивати пиво під час поїздки.

Про це пише wprost.pl.

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Інцидент стався в ніч з 8 на 9 вересня, на вул. Словацького в Гданську. Двоє чоловіків 40 та 43 років замовили таксі за допомогою програми до терміналу аеропорту в Ребєхуві. За кермом транспортного засобу сидів молодий українець.

Конфлікт почався з того, що водій сказав пасажиру попереду не вживати алкоголь у таксі. Чоловік не тільки не виконав це прохання, а й почав вульгарно ображати водія та знущатися над його походженням.

"Хлопець каже мені... Я не тільки підтримую його і роблю внесок у його бізнес, але він також каже, що я, я не можу пити пиво. Ну, не кажи мені, чорт, що я маю робити в своїй країні, бо я поляк", — заявив пасажир.

Хоча водій намагався зберігати спокій, пасажири ставали дедалі агресивнішими. У якийсь момент пасажир, який сидів ззаду, пригрозив, що "цей автомобіль зараз заберуть". Потім інший чоловік почав погрожувати водієві побиттям.

Коли таксі зупинилося на світлофорі, водія вдарив в обличчя пасажир, який сидів біля нього. Українець дістав перцевий балончик і розпилив його в бік агресора. Потім він відкрив двері автомобіля та почав кликати на допомогу, чим налякав зловмисників.

Обидва нападники вже в руках поліції. Одного з них затримали в Прущі-Гданському, іншого – який виявився жителем Малопольського воєводства – в аеропорту Кракова.

"Завдяки отриманій інформації з цього приводу у неділю о 9:30 у Прущі Гданському міська поліція затримала 40-річного чоловіка. Другий злочинець був затриманий у неділю в аеропорту Краків-Баліце, коли він намагався вилетіти до Норвегії", — йдеться в заяві Головного управління муніципальної поліції Гданська.

Затриманим вже висунули звинувачення. 40-річного поляка підозрюють у погрозах, тілесних ушкодженнях та образі, іншому чоловіку висунуть обвинувачення щодо погроз. Крім того, прокурор обрав до 40-річного чоловіка запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та майнової застави.

Нагадаємо, на польських прикордонників напали невідомі зі сторони кордону Білорусі.

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