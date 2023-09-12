Прем'єр Польщі виступив з категоричною заявою щодо імпорту українського зерна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: Твіттер

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна остаточно вирішила не відкривати кордони для імпорту української агропродукції. Він наголосив, що ніяке рішення, прийняте в Брюселі, не змінить ситуації.

Про це він написав у X (Twitter).

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Польща не відкриє кордони

"Польща не дозволить затопити себе українським зерном. Попри рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо наші кордони", — заявив посадовець.

В окремому відеозверненні прем'єр зазначив, що зараз Європейський Союз визначається з тим, чи зберігати для Польщі та інших сусідів України тимчасову заборону на імпорт українського продовольства, запроваджену навесні.

"Я вам скажу, чим це закінчиться: ми не відкриємо кордон. Вони повинні це враховувати, бо тільки полякам вирішувати, який вигляд повинні мати справи в нашому домі", — наголосив Моравецький.

Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże.

Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, nie otworzymy naszych granic. https://t.co/KvqvIYWQFz — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 12, 2023

Нагадуємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висунув ультиматум Європейській комісії, який стосується імпорту українського зерна. Він аргументував це тим, аби не завдати шкоди польському сільськогосподарському ринку.

Раніше ми повідомляли, більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Посли 22 з 27 країн — членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї.