Премьер Польши выступил с категорическим заявлением по импорту украинского зерна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Twitter

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна окончательно решила не открывать границы для импорта украинской агропродукции. Он подчеркнул, что никакое решение, принятое в Брюсселе, не изменит ситуацию.

Об этом он написал в X (Twitter).

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Польша не откроет границы

"Польша не позволит затопить себя украинским зерном. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наши границы", — заявил чиновник.

В отдельном видеообращении премьер отметил, что сейчас Европейский Союз определяется с тем, сохранять ли для Польши и других соседей Украины временный запрет на импорт украинского продовольствия, введенный весной.

"Я вам скажу, чем это закончится: мы не откроем границу. Они должны это учитывать, потому что только полякам решать, какой вид должны иметь дела в нашем доме", — подчеркнул Моравецкий.

Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże.

Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, nie otworzymy naszych granic. https://t.co/KvqvIYWQFz — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 12, 2023

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии, касающийся импорта украинского зерна. Он аргументировал это тем, чтобы не нанести ущерб польскому сельскохозяйственному рынку.

Ранее мы сообщали, что большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран — членов ЕС критично или скептически относятся к этой идее.