Не разрешил распивать алкоголь: в Польше двое мужчин напали на таксиста из Украины

Водитель такси. Иллюстративное фото: pexels.com

В Польше двое мужчин напали на таксиста из Украины. Водитель запретил им распивать пиво во время поездки.

Об этом пишет wprost.pl.

Читайте также:

Что известно о нападении на украинца в Польше

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября на ул. Словацкого в Гданске. Двое мужчин 40 и 43 лет заказали такси с помощью программы в терминал аэропорта в Ребехуве. За рулем транспортного средства сидел молодой украинец.

Конфликт начался с того, что водитель сказал пассажиру впереди не употреблять алкоголь в такси. Мужчина не только не выполнил эту просьбу, но и начал вульгарно оскорблять водителя и издеваться над его происхождением.

"Парень говорит мне... Я не только поддерживаю его и делаю вклад в его бизнес, но он также говорит, что я, я не могу пить пиво. Ну, не говори мне, черт, что я должен делать в своей стране, потому что я поляк", — заявил пассажир.

Хотя водитель пытался сохранять спокойствие, пассажиры становились все более агрессивными. В какой-то момент сидевший сзади пассажир пригрозил, что "этот автомобиль сейчас заберут". Затем другой мужчина начал угрожать водителю избиением.

Когда такси остановилось на светофоре, водителя ударил в лицо сидевший возле него пассажир. Украинец достал перечный баллончик и распилил его в сторону агрессора. Затем он открыл дверь автомобиля и стал звать на помощь, чем испугал злоумышленников.

Оба нападающих уже в руках полиции. Один из них был задержан в Пруще-Гданском, другой – оказавшийся жителем Малопольского воеводства – в аэропорту Кракова.

"Благодаря полученной информации по этому поводу в воскресенье в 9:30 в Пруще Гданьском городская полиция задержала 40-летнего мужчину. Второй преступник был задержан в воскресенье в аэропорту Краков-Балице, когда он пытался вылететь в Норвегию", — говорится в заявлении Главного управления муниципальной полиции Гданска.

Задержанным уже предъявлены обвинения. 40-летнего поляка подозревают в угрозах, телесных повреждениях и оскорблении, другому мужчине предъявят обвинения в угрозах. Кроме того, прокурор избрал к 40-летнему мужчине меры пресечения в виде полицейского надзора и имущественного залога.

Напомним, на польских пограничников напали неизвестные со стороны границы Белоруссии.

Также мы писали, почему пограничники могут отказать украинцам во въезде в Польшу.