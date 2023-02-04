Поставки F-16 можуть спровокувати ескалацію конфлікту

Поставка винищувачів F-16 може спровокувати ескалацію конфлікту, вважають в США

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Поставка винищувачів F-16, які просить Україна, може призвести до ескалації конфлікту. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE повідомила американська конгресвумен Марсі Каптур.

"Тут питання — виділення якої техніки може призвести до дій у відповідь з боку росії. Будь-які кроки повинні бути зроблені дуже ретельно і робитися поступово.", — наголосила Каптур.

Марсі Каптур. Фото: Representative Marcy Kaptur / Facebook

І хоча конгресвумен визнає вправність українських льотчиків і можливість їх навчання, поспішних рішень наразі, за її словами, приймати не будуть.

"Я думаю, що після того, як війна перейшла до затяжної фази, кожен наступний крок треба робити дуже обережно.

Так, Україна чудово справляється з тим обладнанням, яке зараз використовує. Але тут не можна допустити різких чи безвідповідальних рішень.", — додає Марсі Каптур.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Однак пізніше стало відомо, що Штати не заперечують щодо передачі літаків третіми країнами.