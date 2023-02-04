Поставки F-16 могут спровоцировать эскалацию конфликта

Не спешат с истребителями, чтобы не разозлить россию
Поставка истребителей F-16, которые просит Украина, может привести к эскалации конфликта. Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE сообщила американская конгрессвумен Марси Каптур.
"Здесь вопрос — выделение какой техники может привести к ответным действиям со стороны россии. Любые шаги должны быть сделаны очень тщательно и делаться постепенно.", — подчеркнула Каптур.
-
ВСУ уже отправили на тот свет более 130 тыс. оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян
-
В Украине масштабная воздушная тревога: что произошло
-
Оказывал помощь мирным жителям до последнего: в Бахмуте погиб волонтер из США
-
Стало известно, когда Франция передаст Украине системы ПВО Mamba
-
Какой праздник отмечают 4 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Поставка истребителей F-16 должна быть согласована со всеми странами-партнерами
-
Во Франции арестовали итальянского босса мафии, который работал шеф-поваром
-
В Мелитополе коллаборанты ходят по квартирам горожан с квитанциями о фейковых долгах
-
Андре Тан признался, что Пако Рабанн оказал существенное влияние на его жизнь: как именно
-
В воздушное пространство США залетел шпионский воздушный шар из Китая: все подробности
И хотя конгрессвумен признает сноровку украинских летчиков и возможность их обучения, поспешных решений пока, по ее словам, принимать не будут.
"Я думаю, что после того, как война перешла к затяжной фазе, каждый последующий шаг нужно делать очень осторожно.
Да, Украина отлично справляется с тем оборудованием, которое сейчас использует. Но здесь нельзя допустить резких или безответственных решений.", — добавляет Марси Каптур.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.
Однако позже стало известно, что Штаты не отрицают передачи самолетов третьими странами.