Поставки F-16 могут спровоцировать эскалацию конфликта

Поставка истребителей F-16 может спровоцировать эскалацию конфликта, считают в США

Мария Кагал Редактор международного отдела

Поставка истребителей F-16, которые просит Украина, может привести к эскалации конфликта. Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE сообщила американская конгрессвумен Марси Каптур.

"Здесь вопрос — выделение какой техники может привести к ответным действиям со стороны россии. Любые шаги должны быть сделаны очень тщательно и делаться постепенно.", — подчеркнула Каптур.

Марси Каптур. Фото: Representative Marcy Kaptur / Facebook

И хотя конгрессвумен признает сноровку украинских летчиков и возможность их обучения, поспешных решений пока, по ее словам, принимать не будут.

"Я думаю, что после того, как война перешла к затяжной фазе, каждый последующий шаг нужно делать очень осторожно.

Да, Украина отлично справляется с тем оборудованием, которое сейчас использует. Но здесь нельзя допустить резких или безответственных решений.", — добавляет Марси Каптур.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.

Однако позже стало известно, что Штаты не отрицают передачи самолетов третьими странами.