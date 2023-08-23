Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow "Не повинно дивувати": у Байдена відреагували на ймовірну загибель Пригожина arrow

"Не повинно дивувати": у Байдена відреагували на ймовірну загибель Пригожина

23 серпня 2023 22:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Не повинно дивувати": у Байдена відреагували на ймовірну загибель Пригожина
Президент США Джо Байден. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент США Джо Байден вже знає про авіакатастрофу, яка сталася в Росії з літаком очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Сталося це ввечері, 23 серпня.

Про це повідомили у Білому домі, передає CNN.

Читайте також:

Реакція Білого дому

За словами представника Ради національної безпеки Білого дому, "нікого не повинно дивувати", якщо будуть підтверджені дані про те, що на борту літака, який розбився, знаходився ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин.

"Ми бачили звіти. Якщо це підтвердиться, нікого не варто дивувати. Згубна війна в Україні призвела до маршу приватної армії на Москву, а тепер — здавалося б — до цього", — заявила речниця ради Едрієн Уотсон.

Що сталось

В Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Нагадаємо, державний телеканал РФ "Россия 24" повідомив про загибель Євгена Пригожина.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини на 23 серпня: падіння літака в РФ та вибухи в Криму

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз