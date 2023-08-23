"Не повинно дивувати": у Байдена відреагували на ймовірну загибель Пригожина

Президент США Джо Байден. Фото: google.com

Президент США Джо Байден вже знає про авіакатастрофу, яка сталася в Росії з літаком очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Сталося це ввечері, 23 серпня.

Про це повідомили у Білому домі, передає CNN.

Читайте також:

Реакція Білого дому

За словами представника Ради національної безпеки Білого дому, "нікого не повинно дивувати", якщо будуть підтверджені дані про те, що на борту літака, який розбився, знаходився ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин.

"Ми бачили звіти. Якщо це підтвердиться, нікого не варто дивувати. Згубна війна в Україні призвела до маршу приватної армії на Москву, а тепер — здавалося б — до цього", — заявила речниця ради Едрієн Уотсон.

Що сталось

В Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Нагадаємо, державний телеканал РФ "Россия 24" повідомив про загибель Євгена Пригожина.